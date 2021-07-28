Seda Sayan'dan duygusal paylaşım! Hastane odasında sürpriz kutlama...
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Seda Sayan'dan duygusal paylaşım! Hastane odasında sürpriz kutlama... 28.07.2021 | 08:35
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Ünlü Şarkıcı Seda Sayan'dan hastane odasında duygusal paylaşım! Seda Sayan, hastanede tedavi gören eniştesi Coşkun Yıldız ve ablasının evlilik yıldönümünü böyle kutladı...