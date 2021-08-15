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Giriş Tarihi: 15.8.2021 15:27 Son Güncelleme: 15.8.2021 15:45

Şarkıcı Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! İşine de dinleyicisine de saygısı yok!

Şarkıcı Irmak Arıcı’dan bir skandal daha! İşine de dinleyicisine de saygısı yok!

Geçtiğimiz hafta Caddebostan'da meydana gelen skandal olaya adı karışan genç şarkıcı Irmak Arıcı son yaptığıyla yine eleştirilerin odağı oldu. Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti. "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan Irmak Arıcı son olarak dün akşan bir mekanda sahne aldı. Irmak Arıcı bu kez de şarkı söylemek yerine sahnede dakikalarca ayakta durdu. Onu dinlemeye gelenleri umursamayan Irmak Arıcı'nın mana verilemeyen hareketi sonrası sahneden indirildiği iddia edildi. Irmak Arıcı'ya sosyal medyada "Ne işine, ne dinleyicisine saygısız var, yazık" yorumları yağdı.

Geçtiğimiz hafta Caddebostan'da meydana gelen skandal olaya adı karışan genç şarkıcı Irmak Arıcı son yaptığıyla yine eleştirilerin odağı oldu.

Irmak Arıcı trafikte korna çalma nedeniyle tartıştığı sürücü Recep Karaaslan'a hakaretler yağdırarak suratına defalarca tükürmüştü. Recep Karaaslan'ın videoya aldığı olay sonrası genç şarkıcı Irmak Arıcı büyük tepki çekmişti.

"Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan Irmak Arıcı son olarak dün akşan bir mekanda sahne aldı.

Irmak Arıcı bu kez de şarkı söylemek yerine sahnede dakikalarca ayakta durdu. Onu dinlemeye gelenleri umursamayan Irmak Arıcı'nın mana verilemeyen hareketi sonrası sahneden indirildiği iddia edildi.

Irmak Arıcı'dan bir olay hareket daha! Sahnede şarkı söylemek yerine bakın ne yaptı | Video

Irmak Arıcı'ya sosyal medyada "Ne işine, ne dinleyicisine saygısız var, yazık", "Kariyerini daha başındayken bitirdi" yorumları yağdı.

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Şarkıcı Irmak Arıcı'dan bir skandal daha! İşine de dinleyicisine de saygısı yok!
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