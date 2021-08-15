Irmak Arıcı'dan bir olay hareket daha! Sahnede şarkı söylemek yerine bakın ne yaptı | Video
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Son günlerde ismi skandallarla anılan Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya’nın Karasu ilçesinde konser verdi. Irmak Arıcı bu kez de şarkı söylemek yerine dakikalarca ayakta durdu. Seyircilerin tepki göstermesi üzerine Arıcı’nın sahneden indirildiği iddia edildi. Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü.