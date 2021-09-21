Bıçaklı saldırı anı kamerada

İstanbul Karaköy'de bir restoranda çıkardıkları kavgada güvenlik görevlilerine direnen, daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar'ın davasında yeni gelişme! Mahkeme, sanık Çalıkoğlu'nun eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' kapsamında kaldığı gerekçesiyle dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.



Olay anına yönelik Furkan Çalıkoğlu'nun saldırısını kayıt altına alan kameranın görüntülerine SABAH ulaştı. Güvenlik kamerasından alınan görüntülerde; Çalıkoğlu'nun bir kişiye yumruk attığı görülüyor. Ardından Ayşegül Çınar da oturduğu yerden kalkarak restoran çalışanı Volkan Çınar'ı darp etmeye başlıyor. Sonra Çalıkoğlu olay yerine gelen görevli polis memurunun beylik tabancasını alıp başına doğru yöneltiyor. Görüntülerin devamında Çalıkoğlu mutfaktan eline geçirdiği bıçakla da etrafa rastgele saldırıyor.