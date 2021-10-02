2 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün burcum ne diyor, hafta sonu burcumu neler bekliyor?

Bugün Ay-Jüpiter karşıtlığı dolayısıyla bazı burçlar duygusal karmaşalara açık hale gelecek. Ayrıca Merkür retrosunun etkisi de neredeyse tüm burçları etkisi altına alacak. Hal böyle olunca, astrolojiye ilgili kişiler "Bugün burcum ne diyor, burcumu neler bekliyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu sorulara yanıt veren Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları ile merak edilenleri yanıtladı. İşte günlük burç yorumları.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 2 EKİM 2021 CUMARTESİ

Koç: Yakın çevrenle yaşayacağın iletişim bozuklukları güne damga vurabilir. Sorunların üstesinden gelmek için büyük çaba harcayacaksın.

Boğa: Arkadaşlarınla güven bağını sorgulamaya başlayabilirsin. Uyarılarda bulunduğun konularda ne kadar haklı olduğunu fark edeceksin.