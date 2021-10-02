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Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:14 Son Güncelleme: 2.10.2021 11:14

2 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün burcum ne diyor, hafta sonu burcumu neler bekliyor?

2 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün burcum ne diyor, hafta sonu burcumu neler bekliyor?

Uzman Astrolog Zeynep Turan 2 Ekim Cumartesi burç yorumu ile astroloji meraklılarının bilinmezlerine çözüm üretti. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu günlük burç yorumları ile günlük yaşantılarına yön vermek isteyenler, “bugün burcum ne diyor, burcumu neler bekliyor?” diye araştırıyor. İşte gezegenlerin hareketleri ile Zeynep Turan 2 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları.

Bugün Ay-Jüpiter karşıtlığı dolayısıyla bazı burçlar duygusal karmaşalara açık hale gelecek. Ayrıca Merkür retrosunun etkisi de neredeyse tüm burçları etkisi altına alacak. Hal böyle olunca, astrolojiye ilgili kişiler "Bugün burcum ne diyor, burcumu neler bekliyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. Bu sorulara yanıt veren Uzman Astrolog Zeynep Turan, 2 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları ile merak edilenleri yanıtladı. İşte günlük burç yorumları.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 2 EKİM 2021 CUMARTESİ

Koç: Yakın çevrenle yaşayacağın iletişim bozuklukları güne damga vurabilir. Sorunların üstesinden gelmek için büyük çaba harcayacaksın.

Boğa: Arkadaşlarınla güven bağını sorgulamaya başlayabilirsin. Uyarılarda bulunduğun konularda ne kadar haklı olduğunu fark edeceksin.

İkizler: Yaşadığın olaylar karşısında daha yapıcı olmak isteyeceksin. Maddi konularda alacağın haberler düzenini bozabilir.

Yengeç: Aile ilişkilerinde metanetli olmaya başlıyorsun. Kendi içinde olan duygusal karışıklıkların üstesinden geleceksin.

Aslan: Çevrene karşı cömert olduğun bir güne merhaba diyorsun. Bu durum yakın çevrenle aranızdaki paylaşımları da artıracak.

Başak: Kontrolün dışında gelişen olaylarla karşılaşabilirsin. Yakın çevrenden bir kişi sana duygularını belli etmek isteyebilir.

Terazi: Dekoratif anlamda değişiklikler yapmak için iyi bir gün. Bir misafir, akşam saatlerindeki planlarını bir anda değişebilir.

Akrep: Çevrenin desteğini hissetmen kendine güvenini tazeliyor. Sevgilinle uzun süredir ertelediğin konuları konuşacaksın.

Yay: Duygusal anlamda yorulduğunu fark edebilir, bu yüzden de sorumluluk almaktan kaçabilirsin. Telefon trafiğin çok yoğun olabilir.

Oğlak: Ani kararlar vermek yerine daha temkinli hareket edeceksin. Bu şekilde hazırlayacağın yol haritası sana fayda sağlayabilir.

Kova: Kendinle alakalı kararlar alacağın bir gün. Olaylara sakin şekilde bakacak olman, birçok fırsatı da beraberinde getirecek.

Balık: İfade etmekte güçlük çektiğin fikirlerini dile getiriyorsun. Bu durum arkadaşlarınla arandaki sorunları da çözecek.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür'ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.

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2 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün burcum ne diyor, hafta sonu burcumu neler bekliyor?
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