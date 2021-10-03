‘Kim Milyoner Olmak İster’de mucize senaryo gerçek oldu!

Kaymakam efendinin hatırlattıkları

Kaymakam, ziyaret ettiği sınıfta kendisine elini uzatarak "Hoşgeldiniz" diyen öğretmeni "Bu ne hadsizlik?" diyerek sınıftan kovmuş.

Bunu duyunca Başöğretmen'in eğitimcilere karşı tavrı geldi aklıma. Atatürk'ün ziyaret ettiği sınıfın öğretmeni hemen ayağa kalkıp onu kendi yerine oturtmak istemiş. Mustafa Kemal kabul etmemiş. "Bir sınıfta öğretmen Cumhurbaşkanı'ndan önce gelir" diyerek 40 dakikalık dersi ayakta dinlemiş.

1923 yılında Meclis'te milletvekillerinin maaşının belirlenmesi sırasında Atatürk'e "Maaşları ne kadar olsun?" diye sormuşlar. "Öğretmen maaşlarından fazla olmasın" demiş...

Bir ziyareti sırasında öğretmenlere hitap ederken de şunları söylemiş aziz Atatürk:

"Bizim iki ordumuz var. İlki, vatanı savunan ve ne kadar güçlü olduğunu 4 yıl önce tüm dünyaya gösteren askeri ordumuz. İkincisi ise siz öğretmenlerden oluşan eğitim ordumuz. Birinci ordumuz vatanı savunurken ölür, öldürür. Siz ikinci ordumuz ise birincilere ne için ölüp öldürdüklerini öğretirsiniz."

Aslında o kaymakam arkadaşa teşekkür borçluyum. Bana yeniden makam ve mevkinin 'ne için' olduğunu hatırlattığından dolayı...