Kim Milyoner Olmak İster'de duygulandıran Beşiktaş sorusu! "Ağabeyim bana fısıldıyor gibi..."

ATV'de yayınlanan fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de Necmettin Korkutan isimli yarışmacıya sorulan Beşiktaş sorusunun ardından duygusal anlar yaşandı. Geçen yıl koronavirüs sebebiyle kaybettiği ağabeyinin iyi bir Beşiktaşlı olduğunu ifade eden Korkutan, sorunun cevabıyla ilgili, "Sanki ağabeyim yanımda ve bana fısıldıyor gibi gerçekten" ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Necmettin Korkutan, Kim Milyoner Olmak İster'de 10. soruyu açtırarak 200 bin TL kazanmaya çok yaklaştı. Korkutan, 10. soruda yarışmadan çekilerek 100 bin TL kazandı.

Doğma büyüme Kilisli olan 23 yaşındaki Necmettin Korkutan, Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü'nden bu sene mezun oldu. 16 çocuklu bir ailenin 12. çocuğu olarak dünyaya gelen ve şu sıralar köyde çiftçilikle uğraşan Necmettin Korkutan, yarışmada ödül kazanması durumunda, bu parayla babasına traktör satın almak istiyor.