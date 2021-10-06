ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve takpi edilen dizisi 'Kuruluş Osman', üçüncü sezonuyla izleyicilerinin karşısına çıktı. 'Kuruluş Osman' yine heyecan ve aksiyon dolu sahnelerle izleyicilerini kendisine hayran bıraktı.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümü, nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yarattı. Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.

'Kuruluş Osman'da yeni sezonun açılış sahnesi nefesleri kesti! 'Kuruluş Osman'da aksiyon su altına taşındı | Video

Papaz Gregor'un kaçışı ile ilgili istihbaratı ele geçirdikten sonra planını yapan Osman Bey, kılık değiştirmiş Cerkutay'ı Papaz Gregor'u karşılamak üzere gönderdi. Kullandığı salla Gregor ve kafilesini alan Cerkutay, kimliğinin açığa çıkmasına mani olamadı. Gregor'un korumaları Cerkutay'ı bağlayıp suya attı.