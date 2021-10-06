Video Kuruluş Osman 'Kuruluş Osman'da yeni sezonun açılış sahnesi nefesleri kesti! 'Kuruluş Osman'da aksiyon su altına taşındı | Video
'Kuruluş Osman'da yeni sezonun açılış sahnesi nefesleri kesti! 'Kuruluş Osman'da aksiyon su altına taşındı | Video

'Kuruluş Osman'da yeni sezonun açılış sahnesi nefesleri kesti! 'Kuruluş Osman'da aksiyon su altına taşındı | Video

06.10.2021 | 21:25

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ATV'nin fenomen dizilerinden ‘Kuruluş Osman’, bugün merakla beklenen yeni sezonuna 'merhaba' dedi. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümü, nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yarattı. Dizinin 65’inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris’e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor’u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor’u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti. İşte detaylar...

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