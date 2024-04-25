Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un sevda cengi mutlu sonla bitti! Mağarada nikahları kıyıldı
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 157. Bölümünde Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’un mağarada nikahlarının kıyılması bölüme damga vurdu.
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