6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Kuruluş Osman Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı!
Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı!

Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı!

24.04.2024 | 22:04

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 157. Bölümünde oğlunun ölümünden Alaeddin Bey’i sorumlu tutan Melike Hatun, Bala Hatun’a saldırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı! 02:50
Melike Hatun, Bala Hatun’u kolundan yaraladı! 24.04.2024 | 22:04
Kuruluş Osman 157. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor! | Video 00:45
Kuruluş Osman 157. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Sevdası büyük olanın, imtihanı da çetin oluyor!" | Video 23.04.2024 | 14:31
Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Obamda hiçbir şekilde kardeş kanı dökülmeyecek! | Video 00:45
Kuruluş Osman 157. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Obamda hiçbir şekilde kardeş kanı dökülmeyecek!" | Video 23.04.2024 | 14:29
Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu! 05:24
Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu! 18.04.2024 | 00:59
Orhan Bey ve Elçim Hatun’un dillere destan toyu! 07:42
Orhan Bey ve Elçim Hatun’un dillere destan toyu! 18.04.2024 | 00:11
Osman Bey ve Konur Bey hesaplaşıyor! 03:50
Osman Bey ve Konur Bey hesaplaşıyor! 17.04.2024 | 21:52
Kuruluş Osman 156. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Yalnızca iki Kayı Obası değil, bütün beylikler bizimle birlenecek | Video 00:41
Kuruluş Osman 156. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Yalnızca iki Kayı Obası değil, bütün beylikler bizimle birlenecek" | Video 16.04.2024 | 11:53
Osman Bey, İmren Tegin’in sonunu getirdi! Gayrı Atranos Türk’ün mülküdür 06:15
Osman Bey, İmren Tegin’in sonunu getirdi! Gayrı Atranos Türk’ün mülküdür 04.04.2024 | 00:35
Osman Bey’den Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’a toy sözü! 03:43
Osman Bey’den Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’a toy sözü! 03.04.2024 | 23:55
Osman Bey’in sert cevabı: “Beni durdurmalarına müsaade etmeyeceğim!” 01:46
Osman Bey’in sert cevabı: “Beni durdurmalarına müsaade etmeyeceğim!” 03.04.2024 | 23:45
Kuruluş Osman 155. Bölüm 2. Fragmanı: Geldiğinde bir beylik değil, büyük bir imparatorluk bulacaksınız... 00:45
Kuruluş Osman 155. Bölüm 2. Fragmanı: "Geldiğinde bir beylik değil, büyük bir imparatorluk bulacaksınız..." 01.04.2024 | 23:51
Bala Hatun, Osman Bey’i buldu! İlk günkü gibi 04:21
Bala Hatun, Osman Bey’i buldu! "İlk günkü gibi" 28.03.2024 | 00:38
Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu 06:07
Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu 27.03.2024 | 23:25
Osman Bey’in kararı: Boran Bey ve Konur Bey sürgün ediliyor! 06:29
Osman Bey’in kararı: Boran Bey ve Konur Bey sürgün ediliyor! 27.03.2024 | 22:27
Kuruluş Osman 154. Bölüm Fragmanı: Sizler ihanet ederken, bizler ata mirasını büyüttük 00:45
Kuruluş Osman 154. Bölüm Fragmanı: Sizler ihanet ederken, bizler ata mirasını büyüttük 21.03.2024 | 01:17
Boran Bey ve Konur Bey’in çatışması! Hançerler çekildi! 05:03
Boran Bey ve Konur Bey’in çatışması! Hançerler çekildi! 21.03.2024 | 00:17
Osman Bey’in teklifi 03:11
Osman Bey’in teklifi 20.03.2024 | 23:54
Osman Bey’in gece baskını! 02:16
Osman Bey’in gece baskını! 20.03.2024 | 23:54
Kuruluş Osman 153. Bölüm yeni tanıtımı İZLE | Video 00:45
Kuruluş Osman 153. Bölüm yeni tanıtımı İZLE | Video 19.03.2024 | 15:11
Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması 04:01
Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması 14.03.2024 | 00:30

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA