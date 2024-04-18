Video Kuruluş Osman Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu!
Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu!

Candaroğlu Ahmet Bey’in talihsiz sonu!

18.04.2024 | 00:59

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 156. Bölümünde Candaroğlu Ahmet Bey’in Tatar lideri Ulcay tarafından öldürülmesi çok konuşuldu.

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