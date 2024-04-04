Video Kuruluş Osman Osman Bey’den Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’a toy sözü!
Osman Bey’den Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’a toy sözü!

Osman Bey’den Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’a toy sözü!

03.04.2024 | 23:55

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 155. Bölümünde Osman Bey, oğlu Alaeddin Bey ve Germiyanoğlu Beyliği’nin kızı Gonca Hatun’un evlenmesine müsaade etti.

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