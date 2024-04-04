Osman Bey’den Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’a toy sözü!
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 155. Bölümünde Osman Bey, oğlu Alaeddin Bey ve Germiyanoğlu Beyliği’nin kızı Gonca Hatun’un evlenmesine müsaade etti.
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