Video Kuruluş Osman Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu
Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu

Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu

27.03.2024 | 23:25

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 154. Bölümünde Ayça Hatun’un çadırda çıkardığı yangının içinde kalan Gazi Alp, Elçim Hatun tarafından kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu 06:07
Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu 27.03.2024 | 23:25
Osman Bey’in kararı: Boran Bey ve Konur Bey sürgün ediliyor! 06:29
Osman Bey’in kararı: Boran Bey ve Konur Bey sürgün ediliyor! 27.03.2024 | 22:27
Kuruluş Osman 154. Bölüm Fragmanı: Sizler ihanet ederken, bizler ata mirasını büyüttük 00:45
Kuruluş Osman 154. Bölüm Fragmanı: Sizler ihanet ederken, bizler ata mirasını büyüttük 21.03.2024 | 01:17
Boran Bey ve Konur Bey’in çatışması! Hançerler çekildi! 05:03
Boran Bey ve Konur Bey’in çatışması! Hançerler çekildi! 21.03.2024 | 00:17
Osman Bey’in teklifi 03:11
Osman Bey’in teklifi 20.03.2024 | 23:54
Osman Bey’in gece baskını! 02:16
Osman Bey’in gece baskını! 20.03.2024 | 23:54
Kuruluş Osman 153. Bölüm yeni tanıtımı İZLE | Video 00:45
Kuruluş Osman 153. Bölüm yeni tanıtımı İZLE | Video 19.03.2024 | 15:11
Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması 04:01
Osman Bey ve İmren Tegin’in anlaşması 14.03.2024 | 00:30
Osman Bey’in Ramazan konuşması 03:18
Osman Bey’in Ramazan konuşması 14.03.2024 | 00:20
Kuruluş Osman 152. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Biz gücümüzü yüreğimizdeki davamızdan alırız | Video 00:45
Kuruluş Osman 152. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Biz gücümüzü yüreğimizdeki davamızdan alırız" | Video 12.03.2024 | 13:56
Kuruluş Osman 152. Bölüm Fragmanı: Düşümüz ömrümüzden uzundur! 00:45
Kuruluş Osman 152. Bölüm Fragmanı: Düşümüz ömrümüzden uzundur! 07.03.2024 | 01:17
Osman Bey’in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim! 03:44
Osman Bey’in büyük oyunu! Osman Bey: Bu topraklar zaten benim! 06.03.2024 | 23:04
Kite Kalesi işte böyle fethedildi! 08:41
Kite Kalesi işte böyle fethedildi! 29.02.2024 | 00:45
Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!” 00:45
Kuruluş Osman 151. Bölüm Fragmanı: “Bu toprakların kaderini yine savaş belirleyecek!” 29.02.2024 | 00:49
Osman Bey: “Hedefimiz Kite!” 02:59
Osman Bey: “Hedefimiz Kite!” 28.02.2024 | 23:02
Osman Bey’in büyük planı 03:50
Osman Bey’in büyük planı 28.02.2024 | 22:11
Kuruluş Osman 150. Bölüm 2. Fragmanı 00:45
Kuruluş Osman 150. Bölüm 2. Fragmanı 26.02.2024 | 23:48
Kuruluş Osman 149. Bölüm 2. Fragmanı: Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir! 00:45
Kuruluş Osman 149. Bölüm 2. Fragmanı: "Orduyu hazırlayasınız, gayrı savaş vaktidir!" 20.02.2024 | 00:11
Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur! | Video 00:39
Kuruluş Osman 149. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Kırk gün kar yağar ama bir gün av olur!" | Video 19.02.2024 | 15:49
Malhun Hatun’un vazifesi 01:50
Malhun Hatun’un vazifesi 14.02.2024 | 23:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA