Obada yangın çıktı! Gazi Alp işte böyle kurtuldu
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 154. Bölümünde Ayça Hatun’un çadırda çıkardığı yangının içinde kalan Gazi Alp, Elçim Hatun tarafından kurtarıldı.
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