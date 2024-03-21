Boran Bey ve Konur Bey’in çatışması! Hançerler çekildi!
‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 153. Bölümünde Boran Bey ve Konur Bey’in birbirlerine hançer saplaması çok konuşuldu.
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