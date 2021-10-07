İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi’nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı

YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES DÜNYA EVİNE GİRDİ

Yaklaşık olarak 1 yılın ardından muradına eren çift bugün yaptıkları düğün ile hayatlarını birleştirdiler. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.