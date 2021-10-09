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Giriş Tarihi: 9.10.2021 18:28 Son Güncelleme: 9.10.2021 18:37

Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı!

Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı!

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın Instagram hesabından bir paylaşım yapılmıştı. Yapılan paylaşımda Banu Parlak’ın haince bir saldırıda öldürüldüğü iddia edilmişti. Fenomenin telefonunun çalındığı ortaya çıktı. Gözyaşları içerisinde bir video yayınlayan Parlak, "Işıklarda beklerken aracıma saldırdılar. Avukatımla gerekli şikayetleri yapacağız" ifadelerini kullanarak iddialara açıklık getirdi.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak,'ın öldüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.

'ÖLDÜ' DİYE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI!

Kısa süre içerisinde telefonunun çalındığı ve yapılan 'öldü' paylaşımının yalan olduğu ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı! | Video

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE GERÇEKLERİ ANLATTI

Fenomen bugün bir video paylaştı. Parlak, bu videoda yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.

"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ALDILAR"

Parlak, "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı!
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