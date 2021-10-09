Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı!

"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ALDILAR"

Parlak, "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.