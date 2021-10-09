Sosyal medya fenomeni Banu Parlak,'ın öldüğü iddiaları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü.
'ÖLDÜ' DİYE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI!
Kısa süre içerisinde telefonunun çalındığı ve yapılan 'öldü' paylaşımının yalan olduğu ortaya çıkmıştı.
Sosyal medyada hakkında ‘öldü’ diye paylaşım yapılmıştı! Banu Parlak uğradığı saldırıyı anlattı! | Video
GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE GERÇEKLERİ ANLATTI
Fenomen bugün bir video paylaştı. Parlak, bu videoda yaşadıklarını detaylı bir şekilde anlattı.
"ARACIMA SALDIRIP TELEFONUMU ALDILAR"
Parlak, "İş yerimden çıktığımda kim olduğunu bilmediğim kişiler tarafından ışıklarda beklerken aracıma saldırdılar ve telefonumu aldılar. Kim olduklarına dair hiçbir bilgim yok. Şimdi avukatımla birlikte gerekli şikayetleri yapacağız. Annem de dahil olmak üzere herkes perişan olmuş. Telefonum ve hattım yok. Gerekli açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.