Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi

"İNTİKAM ATEŞİ EVVEL SAHİBİ YAKAR"

Sükunetini koruyan Osman Bey, Turgut Alp'e "İntikam ateşi, evvel sahibini yakar Turgut Bey! Sen obanın beyisin! Sen yanarsan, çevreni de yakarsın!" diye tavsiye verdi. Turgut Alp "Yanacağımızı yandık Osman Bey! Gayrı yakma vaktidir! Sen de pek yakın durmayasın! Durmayasın ki yanmayasın! O Kosses keferesinin kellesini alacağız" diyerek çıkışınca Osman Bey "Toyluk edersin! Etme! Kosses değildir! İşin içinde iş var… Toz duman dağılana kadar bekleyesin!" dedi.