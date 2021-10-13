Video Türkiye Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi
Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi

Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi

13.10.2021 | 23:44

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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 66’ncı bölümünde Osman Bey, Turgut Alp’in şehit düşen alplerini obasına götürdü. Turgut Alp, Osman Bey’e verdiği sözü tutamadığı için tepki gösterdi.

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