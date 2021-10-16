Ünlü sanatçı Sinan Akçıl’dan flaş açıklama! Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı’dan çocuk istiyorum!

Bodrum Kalesi'nde düzenlenen Sarıyaz konserleri kapsamında Sinan Akçıl sahne aldı. Sağanak yağmura aldırmayan Akçıl hayranları saatler öncesinden Bodrum kalesini doldurdu.
"YAĞMUR ALTINDA KONSER"
Akçıl'ın sahneye çıkmasıyla birlikte yağmur tekrar başladı. Yağmur'da ıslanan hayranlarını gören ünlü sanatçı sahneden inerek hayranlarının arasında şarkılarını seslendirdi. Burcu Kıratlı'da yağmurdan ıslanmasına rağmen eşini yalnız bırakmadı.
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"İZEL İLE DÜET YAPTI"
Sinan Akçıl sahne aldıktan sonra ünlü şarkıcı İzel'de konseri izlemeye geldi. Yağmurun altında Burcu Kırat'lı ile yan yana oturan İzel, Akçıl'ın şarkılarına eşlik etti. Sahneden inerek İzel'in yanına giden Akçıl İzel ile düet yaparak "Biri bana gelsin" şarkısını seslendirdi.
"ARTIK ÇOCUK İSTİYORUM"
Sahnede hayranlarına seslenen Akçıl eşi Burcu Kıratlı'nın da geldiğini söyleyerek "Ben aşık olduysam herkes aşık olur. Yıllarca bu çocuk ne yapıyor diye bir sürü laf söz edildi. Alın evlendim, hatta çocuk istiyorum" dedi. Akçıl'ın eşinin bir an bile yerinde durmaması, eşinin şarkılarıyla dans etmesi ise dikkatlerden kaçmadı.