Ünlü sanatçı Sinan Akçıl'dan flaş açıklama! Sinan Akçıl: Burcu Kıratlı’dan çocuk istiyorum! | Video
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Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenlerine bir konser verdi. Sinan Akçıl'ın eşi oyuncu Burcu Kıratlı da eşini en önden izledi. Burcu Kıratlı sağanak yağmura aldırmadan konser sonuna kadar eşini yalnız bırakmadı. Ünlü şarkıcı konserde eşinden çocuk istediğini de duyurdu.