Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun tatsız gecesi kameralara yansıdı! Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı!

Olay, Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti.

RESTORANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kurtoğlu ile iş insanı Mustafa Can arasındaki tartışma büyüdü. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

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