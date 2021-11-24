Haberler Günaydın Haberleri Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi kameralara yansıdı! Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 22:54 Son Güncelleme: 24.11.2021 23:11

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi kameralara yansıdı! Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı!

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu’nun tatsız gecesi kameralara yansıdı! Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı!

Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda doğum günü kutlamasına katılan ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, tatsız bir gece yaşadı. Yaşadığı tatsız geceye ait görüntüler ise bugün kameralara yansıdı. Güçlükle sakinleştirilen ünlü sanatçı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte ayrıntılar...

Olay, Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İş insanı Mustafa Can bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için İstinye'de bulunan restorana gitti.

RESTORANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kurtoğlu ile iş insanı Mustafa Can arasındaki tartışma büyüdü. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi kameralara yansıdı! Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı! | Video

CENGİZ KURTOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu'nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay'a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.

CENGİZ KURTOĞLU İLE İŞ İNSANI ARASINDAKİ TARTIŞMA KAMERADA


Sarıyer'de Ünlü Sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile iş insanı arasındaki kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, masada oturdukları sırada tartışma yaşandığı ve çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ve ünlü sanatçının güçlükle sakinleştirildiği görülüyor.

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Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi kameralara yansıdı! Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı!
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