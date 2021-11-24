Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun tatsız gecesi kameralara yansıdı! Cengiz Kurtoğlu gözaltına alındı! | Video

Sarıyer İstinye'de bulunan bir restoranda doğum günü kutlamasına katılan ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, tatsız bir gece yaşadı. Yaşadığı tatsız geceye ait görüntüler ise bugün kameralara yansıdı. Güçlükle sakinleştirilen ünlü sanatçı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaşanan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte ayrıntılar...