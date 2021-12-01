Süper Star Ajda Pekkan, geçtiğimiz ay yeni albümü 'Ajda'yı piyasaya sürdü. Ajda Pekkan, bu albümüyle yine oldukça beğenildi.
Ünlü sanatçı, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ın klibini çekmek için kolları sıvadı. Nihat Odabaşı yönetmenliğinde Türkiye'nin ilk virtual klibini çekti.
'Bİ TIK'IN KLİBİNİN ÇALIŞMALARI KAMERALARA YANSIDI
Pekkan, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ın klibinde, ilk çağlara gitti, paralel zamanlar arasında dolaştı, gökyüzünden indi, hatta uzaya bile ışınlandı.
Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı! | Video
İKİ AŞIĞIN HİKAYESİ ANLATILDI
Klipte tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için kavuşamayan iki aşığın hikayesi anlatıldı.
KLİBİN İLK GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Klibin ilk görüntülerine ise yine ATV ulaştı. Büyük emekle çekilen klipte son teknoloji kullanıldı.