Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan’ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı!

İKİ AŞIĞIN HİKAYESİ ANLATILDI

Klipte tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için kavuşamayan iki aşığın hikayesi anlatıldı.

KLİBİN İLK GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Klibin ilk görüntülerine ise yine ATV ulaştı. Büyük emekle çekilen klipte son teknoloji kullanıldı.