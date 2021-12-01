Haberler Günaydın Haberleri Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı!
Giriş Tarihi: 1.12.2021 22:47 Son Güncelleme: 1.12.2021 23:26

Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı!

Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan’ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı!

'Süper Star' Ajda Pekkan, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık' için kameralar karşısına geçti. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, bu klip için adeta zaman yolculuğuna çıktı. Kısa film tadındaki klipte Süper Star, ateşle oynadı, buzlar kraliçesi oldu ve bir astronot olarak uzaya çıktı. İki gün süren klip çekiminin yönetmenliğini ise Nihat Odabaşı üstlendi. ATV ise klibin ilk görüntülerine ulaştı. İşte detaylar...

Süper Star Ajda Pekkan, geçtiğimiz ay yeni albümü 'Ajda'yı piyasaya sürdü. Ajda Pekkan, bu albümüyle yine oldukça beğenildi.

Ünlü sanatçı, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ın klibini çekmek için kolları sıvadı. Nihat Odabaşı yönetmenliğinde Türkiye'nin ilk virtual klibini çekti.

'Bİ TIK'IN KLİBİNİN ÇALIŞMALARI KAMERALARA YANSIDI

Pekkan, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık'ın klibinde, ilk çağlara gitti, paralel zamanlar arasında dolaştı, gökyüzünden indi, hatta uzaya bile ışınlandı.

Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı! | Video

İKİ AŞIĞIN HİKAYESİ ANLATILDI

Klipte tüm hayatlarda birbirine hep aşık olan ama birbirlerine hep bir tık geç ya da erken geldikleri için kavuşamayan iki aşığın hikayesi anlatıldı.

KLİBİN İLK GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Klibin ilk görüntülerine ise yine ATV ulaştı. Büyük emekle çekilen klipte son teknoloji kullanıldı.

İş Sanat’tan Yeni Yıl Konseri
İş Sanat’tan Yeni Yıl Konseri
ARKADAŞINA GÖNDER
Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA