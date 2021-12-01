Video Yaşam Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı! | Video
Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı! | Video

Ajda Pekkan astronot oldu! Ajda Pekkan'ın yeni klibinin ilk görüntülerine sadece ATV ulaştı! | Video

01.12.2021 | 22:37

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'Süper Star' Ajda Pekkan, 'Ajda' albümünün çıkış şarkısı 'Bi Tık' için kameralar karşısına geçti. Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, bu klip için adeta zaman yolculuğuna çıktı. Kısa film tadındaki klipte Süper Star, ateşle oynadı, buzlar kraliçesi oldu ve bir astronot olarak uzaya çıktı. İki gün süren klip çekiminin yönetmenliğini ise Nihat Odabaşı üstlendi. ATV ise klibin ilk görüntülerine ulaştı. İşte detaylar...

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