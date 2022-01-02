Gülşah Saraçoğlu Deha Bilimlier aşk mı yaşıyor? Demet Akalın’dan şok sözler!

Demet Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun 'yasak aşk' yaşadıkları iddialarıyla ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" dedi.
Milliyet'in haberine göre; Sahnelerin aranan ismi Demet Akalın, yılbaşı gecesinde İstanbul'da sahne aldı. 2021 yılının son saatlerinden 2022 yılının ilk dakikalarına kadar sahnede kalan ve misafirlerini doyasıya eğlendiren Demet Akalın, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.
Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiasına Demet Akalın'dan yorum! "Hanım tarafı geçen sene uyardım" | Video
Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadıkları iddialarının sorulması ve sosyal medyadan Deha Bilimlier'in aile fotoğrafına destek yorumu yapmasının sorulması üzerine konuştu.
Şarkıcı, konuyla alakalı, "Ben çok üzüldüm, çünkü iki tarafı da uyarmıştım ben geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı benim çok yakın arkadaşım, onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu, ben iki gündür uyuyamıyorum. Ben çok etkilendim" dedi.
"Barıştırma konusunda sizin bir adımınız oldu mu?" sorusuna ise "O onların kendi bileceği bir iş, aile işine ben karışmam ama ben dün Aslı ile birlikteydim" dedi.
Bu sırada röportaja dahil olan Okan Kurt ise "Aslı da, Deha da bizim kardeşimiz, mutlu yuvalarını kurtaracağız. Olan bir şey yok zaten" diyerek konuyu kapattı.
Öte yandan Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimler'in bu karesi dikkat çekti. 3 yıl önce çekilen bu fotoğrafta Saraçoğlu'nun yanında eski sevgilisi Gökhan Göz, Bilimler'in ise eşi Aslı yer alıyor.
"BU SENE GÜZEL GEÇTİ"
2021 yılının değerlendirmesini yapan Demet Akalın, "Bu sene güzel geçti, albüm olarak fazla asılmadığım halde. Biraz televizyonda sıkıntı oldu. O da disiplinli olduğum için yapamadım. Ben biraz fazla titizim, biliyorsunuz. Saat, müzik konusunda. Bu yıl kariyer, sağlık, sıhhat anlamında güzel geçti" ifadelerini kullandı.
"ÇOK ŞEKER!"
Bu yılın moda ikonu seçilen şarkıcı muhabirlerin hatırlatması üzerine, "Hadise az önce mesaj attı. Çok şeker ya, 'Benim ikonum' yazmış. İnşallah ondan da, bütün sanatçı arkadaşlarımdan da yeni yılda bir düğün davetiyesi bekliyorum" şeklinde konuştu.