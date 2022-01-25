Bu ne perhiz Manuş Baba! Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sebebiyle sahneye çıkmamıştı…

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sebebiyle Sivas'taki kayak merkezinde vereceği konsere çıkmayan Manuş Baba, bir hafta boyunca konuşulmuştu...
Geçtiğimiz gün Afyon'da düzenlenen bir festivalde, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Manuş Baba'nın sahneye çıktığını gördüm.
Soğukluğu biliyordum ama demek ki Sivas'ın karı ile Afyon'un karı bir değil...
Afyon'un kaymağı ve sucuğunun dışında demek karı da meşhur! Yoksa Manuş Baba böyle yapmazdı.
Gelen birçok tepki ve mesajdan sonra yalnız imaj düzeltmek için karda konsere çıkıp şarkılarını söyleyen Manuş Baba'nın konserindeki seyirci sayısı aslında her şeyi özetliyor... O yüzden konuşmaya gerek yok.