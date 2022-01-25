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Giriş Tarihi: 25.1.2022 07:18 Son Güncelleme: 25.1.2022 08:08

Bu ne perhiz Manuş Baba! Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sebebiyle sahneye çıkmamıştı…

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Bu ne perhiz Manuş Baba! Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sebebiyle sahneye çıkmamıştı…

Şarkıcı Manuş Baba, -10 derece sıcaklık ve yoğun kar yağışı sebebiyle Sivas’taki kayak merkezinde vereceği konsere çıkmayınca büyük eleştiri almıştı. Ancak şarkıcı Manuş Baba, önceki gün Afyon’da düzenlenen bir festivalde kar yağısına aldırış etmeden sahneye çıktı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Manuş Baba’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sebebiyle Sivas'taki kayak merkezinde vereceği konsere çıkmayan Manuş Baba, bir hafta boyunca konuşulmuştu...

Geçtiğimiz gün Afyon'da düzenlenen bir festivalde, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen Manuş Baba'nın sahneye çıktığını gördüm.

Soğukluğu biliyordum ama demek ki Sivas'ın karı ile Afyon'un karı bir değil...

Afyon'un kaymağı ve sucuğunun dışında demek karı da meşhur! Yoksa Manuş Baba böyle yapmazdı.

Gelen birçok tepki ve mesajdan sonra yalnız imaj düzeltmek için karda konsere çıkıp şarkılarını söyleyen Manuş Baba'nın konserindeki seyirci sayısı aslında her şeyi özetliyor... O yüzden konuşmaya gerek yok.

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Bu ne perhiz Manuş Baba! Soğuk hava ve yoğun kar yağışı sebebiyle sahneye çıkmamıştı…
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