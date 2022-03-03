Cihangir magandası Emre Kınay muhabire saldırıp küfür etmişti… Emre Kınay skandal sözleri böyle savundu

HAKSIZ TAHRİK VARDI

Şikayetçi Mustafa Ağdağ'ın kendisine 'Belediye başkanı olsaydınız da yasak çiğnemeye devam edecek miydiniz?' diye sorduğunu söyleyen Kınay, "Bende ne alakası olduğunu, yasağı kimin koyduğunu sordum. Bunun üzerine 'yasağı Cumhurbaşkanımız koydu' dedi. Şikayetçiye hangi kanalda çalıştığını sorup, mikrofonu görmek için kenara çekmeye çalıştığımda 'bana dokunma' dedi. Hangi kanalda çalıştığını görünce 'ne yapmaya çalıştığını anlıyorum ayıp, kasıtlı soru sorup zan altında tutmaya çalışıyorsun' dedim. Karşı taraf soru soruyorum deyince bende, 'anlatıyorum, anlamıyor musun geri zekâlı mısın' dedim. Görüntülerde biri belimden sarılmıştı. Karşı tarafa zarar vermeye çalışıyormuşum gibi görünmüşüm. Görüntü bu nedenle yanlış şekilde anlaşıldı. Hakaret etme kastım yoktu. Haksız tahrik altında ağzımdan çıkmıştır. İddiaya konu olaydan sonra motokurye karakola yanıma gelip müştekinin yemek öncesi, bir başkasıyla telefonda konuşup, bizim masayı gören konumda iken 'ne yapayım adam yemek yiyor, nasıl çıkarayım mekandan tahrik edeyim' şeklinde söz söylemiş olduğunu iletti. Bu olayla ilgili görüntüler bipleme yapılarak yayınlandı. Sanki çok daha ağır sözler söylemişim gibi yansıtıldı" şeklinde konuştu.