Hasan Can Kaya makus talihini Konuşanlar programı ile yendi: Mizah yapmak laf sokmak değil!

Şu aralar komedyen dünyasının yıldızlarından biri Hasan Can Kaya . Yaptığı Konuşanlar programı herkesin dilinde. Programa katılan insanların her türlü zaafından, travmasından bahsetme ve yeri gelince kendileriyle dalga geçme hali kıymete değer. Hele hele her şeye karşı toleransımızın azaldığı şu günlerde. Nasıl oluyorsa oluyor Hasan Can Kaya bizi birbirimizle ve kendimizle barışık hale getiriyor. Belki de bu onun başarısının sırrı, bilinmez. Ama onun mizah anlayışının hayli rağbet gördüğü kesin. Öyle ki dijital ortamda izlenme rekorları kırıyor programı. Hasan Can Kaya Anadolu 'da nereye giderse gösterisi kapı pencere kırdırıyor. Lakin Hasan Can Kaya'nın ünü çoktan Edirne 'nin de ötesine geçmiş durumda. Avrupa turnesi sırasında meşhur Oxford Üniversitesi 'nden davet alacak kadar hem de. Güngören 'de geçen bir çocukluk, üniversiteyi terk etmesi, erken yaşta dizi ve sinema sektörüne girip yıllarca hırpalana hırpalana çalışması düşünülürse Hasan Can Kaya'nın ki mühim bir başarı öyküsü. Ama o "Sonunda başardım işte" diye nara atmıyor, "Eyvallah" deyip işini yapmaya devam ediyor. Biz de Oxford Üniversitesi'ndeki konuşması sonrası Türkiye 'ye dönünce buluştuk ve koyu bir sohbetin fitilini ateşledik.- Sevindim tabii. Yaptığım programın toplumunher kesiminden insan tarafından izlediğini biliyorum.Asgari ücretle geçinen insanımız da izliyor, entelektüelbirikimi olan insan da. Programıma Sorbonne dahildünyanın pek çok önemli üniversitesinde çalışan akademisyenlerikonuk etmişliğim var. Oxford'tan davetalmak bu durumun nişanesi oldu açıkçası. Evrenselbir dünyaya hitap edebildiğimi anladım. Oxford'dakonuşma yaptığım salon dünyanın en prestijli konferanssalonlarından biriymiş. Benden önce Obama, ClintEastwood konuşma yapmış salonda. Herkes siyah elbisegiyip papyon takıp gelmişti. Bir tek ben de yoktu.