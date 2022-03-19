Hasan Can Kaya makus talihini Konuşanlar programı ile yendi: Mizah yapmak laf sokmak değil!

- Peki insanlara travmalarını anlattırmayı ve onlara güldürmeyi nasıl beceriyorsun?

- Birisi aldatıldığını anlatıyor. Malum, aldatılma bir travmadır. Bunu da dışarıda arkadaş olma ihtimali az olan bir insan grubunun içinde anlatıyor hem de. Ama buna hep beraber gülüyoruz. Naçizane bu travmayı tedavi ediyoruz gülerek. Biraz da galiba grup terapisi oluyor programlarım. Şimdi başörtülü, başörtüsüz, zengin fakir her kesimden insan var. Hatta bir programda Stanford Üniversitesi'nden bir arkadaş ile Kocaeli'den otostopla İstanbul'a gelmiş işsiz bir genç arkadaş yan yanaydı. Aynı şeye güldüler. Mizahın böyle birleştirici bir yanı var. Ve mizahın bu özelliğini ortaya koyan bir iş çok uzun süredir yapılmıyordu. Bana nasip oldu. Ama tabii bu işin arkasında 15 yıllık bir çaba var.

- 15 yılda çok mu gözlemledin insanları... Her kesimden insanla çok rahat diyalog kurabiliyorsun.

- Ya aslında ben biraz her kesimden gibiyim. Güngören'de büyüdüm. Lise çağlarında deli gibi kitap okumaya başladım. Ama kitap okurken kahveye de gidiyordum. Lise sonda sinema ve dizi sektörüne girdim. Entelektüel bir çevreydi. Lakin mahallede fırsat buldukça tribüne de takılıyordum. Sonra mahalleden koptum. Film sektörüne işçi olarak girdim önce set işçiliği daha sonra fikir işçiliği yani senaristlik yaptım uzun yıllar. Dolayısıyla 'muhabbet ilmini' her kesimden insanla mesai yaparak kendi kendime öğrendim.