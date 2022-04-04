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Giriş Tarihi: 4.4.2022 21:48 Son Güncelleme: 4.4.2022 22:05

Nihat Hatipoğlu’nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu genç çiftin annelerine seslendi: Bedduanı geri çek!

Nihat Hatipoğlu’nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu genç çiftin annelerine seslendi: Bedduanı geri çek!

ATV’de yayınlanan ‘Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile sahur’ programında yeni evli çiftin sorusu dikkat çekti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası tutar mı?" sorusu yöneltildi. Soru üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Hatipoğlu, canlı yayında beddua eden anneye seslenerek bedduayı geri çekmesi çağrısında bulundu.

Ramazan ayının gelmesi ile ekranlara geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün ATV ekranlarında izleyicilerinin sorularını cevaplandırıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle programını online şekilde devam ettiriyor.

YENİ EVLİ ÇİFT BAĞLANDI!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına son olarak Diyarbakır'dan yeni evli bir çift bağlandı.

Nihat Hatipoğlu’nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu genç çiftin annelerine seslendi: Bedduanı geri çek! | Video

YENİ EVLİ ÇİFTİN ANNESİNE SESLENDİ

Yeni evli çift, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası kabul olur mu?" sorusunu sordu.

Resmi nikahın olup olmadığını öğrenen ünlü ilahiyatçı, "Allah annenizin hak etmediğiniz bedduasını uzak etsin inşallah" diyerek evli çiftin annesine seslendi.

"BEDDUANI GERİ ÇEK!"

Hatipoğlu, "Anneniz de eğer izliyorsa, lütfen kızına ve damadına ettiğin bedduayı geri çek. Elini aç, 'Allah'ım evladıma hayırlı bir evlat nasip et' diye dua et. Böyle küçük şeyler beddua ile cezalandırılmamalı diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Nihat Hatipoğlu’nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu genç çiftin annelerine seslendi: Bedduanı geri çek!
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