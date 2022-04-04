Nihat Hatipoğlu’nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu genç çiftin annelerine seslendi: Bedduanı geri çek!

"BEDDUANI GERİ ÇEK!"

Hatipoğlu, "Anneniz de eğer izliyorsa, lütfen kızına ve damadına ettiğin bedduayı geri çek. Elini aç, 'Allah'ım evladıma hayırlı bir evlat nasip et' diye dua et. Böyle küçük şeyler beddua ile cezalandırılmamalı diye düşünüyorum." diye konuştu.