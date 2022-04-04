Ramazan ayının gelmesi ile ekranlara geri dönen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, her gün ATV ekranlarında izleyicilerinin sorularını cevaplandırıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle programını online şekilde devam ettiriyor.
YENİ EVLİ ÇİFT BAĞLANDI!
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programına son olarak Diyarbakır'dan yeni evli bir çift bağlandı.
Nihat Hatipoğlu’nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu genç çiftin annelerine seslendi: Bedduanı geri çek! | Video
YENİ EVLİ ÇİFTİN ANNESİNE SESLENDİ
Yeni evli çift, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası kabul olur mu?" sorusunu sordu.
Resmi nikahın olup olmadığını öğrenen ünlü ilahiyatçı, "Allah annenizin hak etmediğiniz bedduasını uzak etsin inşallah" diyerek evli çiftin annesine seslendi.