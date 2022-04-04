Nihat Hatipoğlu’nu şaşırtan soru! Nihat Hatipoğlu genç çiftin annelerine seslendi: Bedduanı geri çek! | Video

ATV’de yayınlanan ‘Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile sahur’ programında yeni evli çiftin sorusu dikkat çekti. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na, "Annem düğünüm olmadığı için çok beddua okudu. 'Allah sana evlat yüzü göstermesin' dedi. Bedduası tutar mı?" sorusu yöneltildi. Soru üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen Hatipoğlu, canlı yayında beddua eden anneye seslenerek bedduayı geri çekmesi çağrısında bulundu.