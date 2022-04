Yıl 1299'a doğrudur. Osman Bey'in oğulları Orhan ve Alaeddin iyice büyüyüp serpilmiştir. Bitinya'da yeni oyunlar kurulurken Osman Bey ise gözünü yıllar yılı fethi için uğraştığı İnegöl'e dikmiştir. Osman Bey oğulları Alaeddin ve Orhan ile at üzerinde İnegöl Kalesi'ni izlerken Osman Bey "Bu gördüğünüz İnegöl Kalesi'dir evlatlar. İyi bakasınız. Evvel buradan başlayacağız! Sonra Keşiş Dağı'nın kol kanat gerdiği Bursa vardır! Onun ardı Konstantiniyye! Onun da ardı cümle cihan!'' diyerek fetih düşlerini ve planlarını anlatır.

Orhan ve Alaeddin heyecanla babaları Osman Bey'i dinlerken "Benim atamdan devraldığım bu davayı siz de evlatlarınıza devredeceksiniz. Onlar da evlatlarına… Devlet olacağız, ne seferimiz bitecek ne de cengimiz! At üstünde doğduk! At üzerinde öleceğiz! At murattır evlatlar! Ve biz ata binende her daim ileri gideriz! Özümüz akına hasret, yüzümüz fethe dönük!" sözlerini söyler.

Osman Bey oğlu Orhan'a dönerek "Bizi ileriye iki kanadımız taşır! Nedir bu kanatın teki Orhan?" şeklindeki sorusuna Orhan heyecanla "Nizamı Alem davasıdır baba!" cevabını verir. Osman Bey oğlu Orhan'ı onaylayarak "Nizamı Alem davasıdır ya! Allah'ın nizamını cümle aleme hakim kılmaktır! Sen diyesin Alaeddin! Diğer kanadımız nedir?" diye oğlu Alaeddin'e sorar.

Osman Bey, oğulları Orhan ile Alaaddin’e İnegöl ve Bursa’yı nasıl fethedeceklerini anlatıyor | Video

Alaeddin'in heyecanla "İlahi Kelimetullah'tır baba!'' cevabından memnun olan Osman Bey "Öyle ya! Pusatımızı bundan çalarız, atımızı bundan süreriz! Davamız hak davasıdır! At murattır! At Türk'e kanattır! Alemi Cihana adaletle hükmedilene dek, mazlumun tek bir ahı kalmayana dek, zalimin ensesinde soluyacağız!" diyerek oğulları Orhan ve Alaeddin ile atlarını dört nala sürerler.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 90'ıncı bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.