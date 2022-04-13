Osman Bey, oğulları Orhan ile Alaaddin’e İnegöl ve Bursa’yı nasıl fethedeceklerini anlatıyor | Video

Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 90’ıncı bölümünde Osman Bey, iyice büyümüş ve serpilmiş oğulları Orhan ve Alaeddin’e İnegöl, Bursa ve Kostantiniyye fetih düşlerini ve hedeflerini anlatarak fetih davasını atalarından miras aldığını söyleyerek onların da evlatlarına miras bırakmasını ister.