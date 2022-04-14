Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı

'KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM'

Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim.