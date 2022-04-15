Şarkıcı Kibariye’nin kızı Birgül’e şok suçlama! Kuaföre para ödemeden kaçtı!

KİBARİYE DE KUAFÖR KRİZİ YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Kibariye de bir kuaför olayıyla gündeme gelmişti. Şarkıcının Kadıköy'de bir kuaföre giderek kaynak saç yaptırdığı ve sonrasında 4 bin 200 lira hizmet bedelini ödemediği ileri sürülmüştü. Konserinde konuyla ilgili konuşan Kibariye "45 senedir sesimle bir yerlere geldim, insanları dolandırarak değil. Kul hakkına girmedim. Yapmadığım bir şeyi bana kimse yaptı diyemez. Çoluğum çocuğum var benim. Herkes haddini bilecek. Haddini bilmeyene de haddini bildiririm" demişti. Kuaför ve iş yeri sahibi anlaşma sağlayamayınca konuyu mahkemeye taşınmıştı.