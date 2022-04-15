Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık hakkında şoke eden suçlama: "Ödemeden kaçtı!" | Video
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Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edildi. Birgül Küçükbalçık'ın kuaförden koşar adım ayrıldığı anlar kameraya yansırken işyeri sahibi Fuat Danış "Yapılan hoş değil gerçekten. En iyi hizmeti verdik. Yakıştıramadım" dedi. Daha önce de annesi Kibariye için öyle söylentiler ortaya atılmıştı.
İşyeri sahibi Fuat Danış "Kibariye Hanım kendisi ve kızı randevu oluşturmak istediler. Bir gün sonra sadece kızı geldi. Yaklaşık dört saat sürdü buradaki işlemler. Saçı boyandı, bakım hepsi yapıldı. Ödemeyi almadan sizi bırakamam dedim. 'Birazdan ödemeyi yapacak. Annem burada' dedi." şeklinde konuştu.
Danış "Sonra bu iş artık yargıya yansıyınca, haberlere çıkınca dün Ali Bey bizimle iletişime geçti. Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söylediler. Herhalde tatlıya bağlanacak diye düşünüyorum. Ama yapılan hoş değildi gerçekten. Uğraşmış arkadaşlar burada. Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durum olmasından biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık doğrusu. Ali Bey ödemeyi yapacağını, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi." diye konuştu.