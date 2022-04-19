Dönüp Dönüp ‘Hercai’yi okuyor! Kaç devir değişti Çelik aynı Çelik!

Çelik, geçtiğimiz günlerde 20 şarkısını yeniden yorumladığı 'Hediye' adlı bir albüm çıkardı. Albümle ilgili dikkatimi çeken bir nokta var. Bu şarkıların çoğu 90'lardaki albümlerinde yer alan ve bize Çelik'i sevdiren şarkılar. Buraya kadar her şey normal gibi. Aklıma takılan şey Çelik'in düzenli aralıklarla neden best of albümler yapma ihtiyacı duyması.