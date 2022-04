Dönüp Dönüp ‘Hercai’yi okuyor! Kaç devir değişti Çelik aynı Çelik!

Solo kariyerinde 4. albümünden sonra 'Unutamam' adlı best of çalışması yapmıştı. 2012'de yine eski şarkılarının slow ve remix versiyonlarının yer aldığı 'Milat' adında iki albüm çıkarmıştı. 2013 yılında Best Of Çelik adıyla bir albüm daha çıkardı. 2022 yılına geldiğimizde yine hemen hemen tamamı aynı şarkılardan oluşan bir Best Of çalışmasıyla daha karşımıza çıktı.