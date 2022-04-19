Dönüp Dönüp ‘Hercai’yi okuyor! Kaç devir değişti Çelik aynı Çelik!

Türkçe pop müzikte 90'lar denilince akla ilk gelen isimlerdendir Çelik Erişçi. 'Hercai', 'Dilberim', 'Meyhaneci', 'Bu Şehirde' gibi müzikseverlerin gönlüne taht kuran şarkılar onun eseridir.
Çelik, geçtiğimiz günlerde 20 şarkısını yeniden yorumladığı 'Hediye' adlı bir albüm çıkardı. Albümle ilgili dikkatimi çeken bir nokta var. Bu şarkıların çoğu 90'lardaki albümlerinde yer alan ve bize Çelik'i sevdiren şarkılar. Buraya kadar her şey normal gibi. Aklıma takılan şey Çelik'in düzenli aralıklarla neden best of albümler yapma ihtiyacı duyması.
Solo kariyerinde 4. albümünden sonra 'Unutamam' adlı best of çalışması yapmıştı. 2012'de yine eski şarkılarının slow ve remix versiyonlarının yer aldığı 'Milat' adında iki albüm çıkarmıştı. 2013 yılında Best Of Çelik adıyla bir albüm daha çıkardı. 2022 yılına geldiğimizde yine hemen hemen tamamı aynı şarkılardan oluşan bir Best Of çalışmasıyla daha karşımıza çıktı.
Çelik'in en bilinen ve belki de en sevilen şarkısı olan 'Hercai' benim sayabildiğim kadarıyla albümlerinde tam 6 kez kullanılmış. Çelik'i Çelik yapan şarkılara baktığımızda, hepsi belirli yıllar arasında sıkışıp kalmış.
Son yıllarda o eski vurucu şarkılarından pek iz yok gibi. Acaba hevesi mi kalmadı yoksa 90'larda gönlümüze taht kuran bu şarkılar artık üretilemiyor mu? Hercai'den bu zamana kaç devir değişti ama Çelik aynı Çelik. Keşke hemen hemen hepimizin kalbine dokunmuş şarkılara tekrar dokunmasaydı da biz eski albümlerden eski tatlarıyla dinlemeye devam etseydik.