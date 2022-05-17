'Destan' 23'üncü bölümünde Kaya Hanlığı'nı kabul etmesi için Ulu Ece'nin kardeşi olan Alaca'yı Rus topraklarına gönderme kararı alır. Kam Kadın Arçuray'ın zehri akıtarak, kurt kemiğinden hazırladığı karışımla iyileşen Akkız, Sırma ve Yaman'la Gök Orda'ya giderken yolda Gökbenler ve Alaca'ya rastlarlar. Sırma ve Yaman Gökbenleri biçerken Akkız ve Alaca birebir vuruşurlar.

Akkız, Alaca'nın kılıcını düşürür ve onu yere serer. Akkız, "Yüreğime onulmaz bir yara açıp kaçacağını mı sandın albız?'' diyerek Alaca'nın boğazına kılıcını dayar.

Akkız, Ulu Ece’nin çaşıdı olan Alaca’nın cezasını böyle kesti! | Video

Alaca'nın canını kurtarmak için çaresiz bir ifadeyle "Tüm bunlar Ulu Ece denen kandaşımın oyunuydu'' sözlerini kesen Akkız "En az sen de onun kadar suçlusun! Sana "ana" diye sarılırken çok eğlendin mi içinden? Sende hiç mi vicdan yoktur? Eğer anam çıkmazsan seni ellerimle öldürürüm demiştim!'' diyerek kılıcını kaldırır. Alaca yanındaki kılıca uzanmaya çalışırken Akkız önce davranıp kılıcını onun karnına saplar. Akkız "Çaresi olan hatalar affedilir. Senin hatanın ise affı yoktur!" sözlerini tamamlamadan Alaca'nın gözleri kapanır.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.