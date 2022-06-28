SON DAKİKA: Cüneyt Arkın’ın cenaze töreninin detayları belli oldu! Usta oyuncu Cüneyt Arkın ne zaman defnedilecek?

Son dakika: Cüneyt Arkın hayatını kaybetti... Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi.
Cüneyt Arkın'ın kaldırıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanemizde bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberinin ardından Cüneyt Arkın'ın sanatçı dostları hastaneye akın etti.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Yeşılçamın ünlü yıldızlarından Tamer Yiğit ,hastaneye gelen isimler arasındaydı. Aile yakınlarıyla görüşüp başsağlığı dileyen Tamer Yiğit Cüneyt Arkın'ın cenaze töreni ile ilgili bilgi verdi.
Tamer Yiğit yakın dostu Cüneyt Arkın'ın 30 Haziran perşembe günü saat 10.00'da AKM'de yapılacak tören sonrası, cenaze namazı Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak. Arkın, daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Hastaneye ziyarette bulunan şair Ahmet Selçuk İlkan ise, Cüneyt Arkın hakkında, efsanelerin asla ölmeyeceğini, belleklerde çok güzel hatıralar bırakacağını dile getirdi ve "Gençliğimizin en güzel yıllarında onun filmleriyle büyüdük" dedi.
Cüneyt Arkın'ın acı haberinin ardından A Haber ekranlarında duygularını paylaşan Orhan Gencebay, "Bir devir kapandı, Cüneyt Arkın'ı takdir etmeyen yoktur, aslanlar gibi istisna biridir, görevini fevkalade yapan biridir, Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
ORHAN GENCEBAY: ASLANLAR GİBİ İSTİSNA BİRİDİR, BÜYÜK İZLER BIRAK BIRAKTI
A Haber ekranlarında duygularını paylaşan Orhan Gencebay, aramızdan ayrılan usta oyuncuyla ilgili "Cüneyt Arkın'ı takdir etmeyen yoktur, aslanlar gibi istisna biridir, görevini fevkalade yapan biridir. Büyük izler bıraktı ve çok anılacak, Cünayt Arkın istisna birisidir. Gerekeni gerektiği gibi aktarmıştır, görevini fevkalade yaparak bu dünyadan göçtü, Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.
Orhan Gencebay açıklamalarına şöyle devam etti:
"Bu kişiler özel isimlerdi, birer birer göçüyorlar, onlar ilkti, inşallah yerlerine gelecek isimer onlar gibi başarılı olur. Cüneyt Arkın'ı kelimelerle anlatamayız, sevenlerine baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin.
Yakın dostu Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın'ı anlattı "Büyük izler bıraktı" | Video
Cüneyt Arkın'ın 2 yılda 30 film çektiğinden bahseden Orhan Gencebay, "Yeri doldurulamayacak birisiydi. Çok zor ortamlarda gece gündüz çalışarak gerekeni yapmaya çalıştı, bunu en iyi başaran isimlerdendi. Çok derin izler bırakmıştır, bırakacaktır" şeklinde konuştu.
MEĞER CÜNEYT'LE SON KONUŞMAMIZMIŞ
A Haber canlı yayınına bağlanan usta sanatçı Emel Sayın da rol arkadaşı ve dostu Cüneyt Arkın'la ilgili anılarını paylaştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Emel Sayın şunları söyledi:
Çok üzgünüm. Sevgili Cüneyt'i dost, arkadaş olarak çok seviyorum. Büyük bir değerimizi kaybettik.
Ben birkaç gün önce konuşmuştum kendisiyle, eşi Betül'le. Gülüp şakalaşmıştık. Onun için böyle birden bire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim.
SON FİLMİMİ ONUNLA YAPTIM
Son filmimi onunla yapmıştım. Cüneyt çok kıymetliydi, çok değerli bir insandı.
Emel Sayın Cüneyt Arkın'ı anlatırken gözyaşlarına boğuldu "Bir kaç gün önce görüştüğümde..." | Video
Beyefendi, esprili, tatlı bir insandı. Memleketini, halkını çok severdi. Ben onun kötü bir yanına rastlamadım. Çok güzel bir insan tanıdım. Büyük bir kayıp. 1980 yılında Rüzgar filminde birlikte rol aldık. Hem yönetmendi, hem baş rolü paylaşmıştık. Kitabında, Emel beni sevmedi demiş. Şaka yaptın herhalde dedim, güldü. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun dedim. Güldük birlikte.
BU SON KONUŞMAMIZMIŞ
Birkaç gün önce eşi Betül'le telefonda konuştum, sonra Cüneyt'le konuştuk. Çok keyiflilerdi. Birbirimize takıldık. Yine kitabında, bir sahne vardı, benim ona sopayla vurduğum. Onu kitabında yazmış Emel beni dövdü diye. Onu konuştuk. Niye böyle yazıyorsun dedim. Güldük. Çünkü bana ısrar eden oydu. Sonra başından kanlar gelince ben çok korkmuştum. Ama sahne çok güzel olmuştu. Bu son konuşmamız meğer...