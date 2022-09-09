Elif, Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar.
Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni bölümünden ilk kareler! | Video
Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.
Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! ATV ile Bir Küçük Gün Işığı 2. Bölüm 2. Fragmanı izle! | Video
Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.