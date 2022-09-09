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Giriş Tarihi: 9.9.2022 15:28 Son Güncelleme: 9.9.2022 15:30

Elif, Fırat'ın teklifine ne yanıt verecek?

Elif, Fırat’ın teklifine ne yanıt verecek?

Yapımını NGM’nin üstlendiği, hayatı hiç beklemediği bir anda alt üst olan Elif’in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini anlatan “Bir Küçük Gün Işığı” Pazartesi günleri atv’de ekranlara geliyor.

Elif, Hakan'ın arkasında bıraktığı borçları nasıl ödeyeceğini bilemezken bir de işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Güneş'in varlığını kabullenemezken onunla bir bağ kurmaya, onun için endişelenmeye başlar.



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Fırat, Dila'nın altı yıllık yokluğunun yarattığı soru işaretleriyle boğuşurken Dila, yıllarca arka plana itilmesinin ve hor görülmesinin intikamını almaya hazırlanır.

Elif, Fırat'ın iş teklifini değerlendirirken Güneş için zor günlerin başladığını bilmiyordur.



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Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları atv'de.

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Elif, Fırat'ın teklifine ne yanıt verecek?
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