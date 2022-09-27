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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Cezayir’in dönüşü olay oluyor!

Cezayir’in dönüşü olay oluyor!

ATV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği dizide; kızını kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imza atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınacak. Ardından eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılacak. Firuze ise hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelecek

Kızını, kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, Teşkilatta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir. atv 20.00
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Cezayir’in dönüşü olay oluyor!
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