Haberler Günaydın Haberleri Cezayir’in dönüşü olay oluyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'da heyecan dorukta!
Giriş Tarihi: 27.9.2022 07:28 Son Güncelleme: 27.9.2022 07:35

Cezayir’in dönüşü olay oluyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'da heyecan dorukta!

Cezayir’in dönüşü olay oluyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’da heyecan dorukta!

Atv'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Oktay Kaynarca'nın başrolünü üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam'da; kızını kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imza atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınacak. Ardından eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılacak. Firuze ise hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelecek. Ben Bu Cihana Sığmazam 2. bölümü ile bu akşam 20.00'da.

Kızını, kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır.

Dönüşü, Teşkilatta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.

Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir.

Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

Atv'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Yapım : Güzel Adamlar Medya

Yönetmen : Onur Tan

Senaryo : Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular : Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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Cezayir’in dönüşü olay oluyor! Ben Bu Cihana Sığmazam'da heyecan dorukta!
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