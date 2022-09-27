Cezayir’in dönüşü olay oluyor! Ben Bu Cihana Sığmazam’da heyecan dorukta!

Kızını, kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır.
Dönüşü, Teşkilatta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.
Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.
Atv'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Yapım : Güzel Adamlar Medya
Yönetmen : Onur Tan
Senaryo : Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş
Oyuncular : Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)