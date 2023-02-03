24 yıl oldu sen buradan göçüp gideli

Şarkıları kadar karakteriyle de Türk insanının kalbinde ayrı bir yeri olan, Türk müziğinin unutulmaz sesi Barış Manço; ölümünün 24'üncü yılında da etkinliklerle yad edilecek. Müzisyen bir aileden gelen, annesinin Türk müziği sanatçısı olması dolayısıyla müzikle hep iç içe olan Manço, İstanbul'da büyümüş, uzun yıllar Avrupa'da yaşamış olsa da ayakları hep Anadolu kültürüne basan biri oldu. Sarı Çizmeli Mehmet Ağa, Halil İbrahim Sofrası, Arkadaşım Eşek, Ahmet Bey'in Ceketi, Dönence gibi sözleri ve müziğiyle şarkıları dillere destan olmuştu. Bu yılki etkinliklerde de Barış Manço Vapuru, 22 yıldır olduğu gibi Barışsever yolcularıyla saat 10.30'da Kadıköy'den kalkıp 11.00'de Beşiktaş'a uğrayarak Kanlıca'ya hareket edecek. Pandemi nedeniyle iki yıldır yolcusuz Kanlıca'ya giden Barış Manço Vapuru; bu kez yoğun bir kalabalıkla, şarkılarla Barış Manço'nun kabrinin bulunduğu Kanlıca'ya hareket edecek. Etkinliğe Manço'nun eşi Lale Manço, oğulları Batıkan ve Doğukan'ın da katılması bekleniyor.