Ünlü sanatçı Alişan hastaneye kaldırıldı

ŞarkıcıAlişan, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Yıllar sonra şarkıcı Ceylan ile yapacağı düetten bahseden Alişan, "26 sene önce, daha ben Ceylan'ı hiç tanımıyorken, bana bir şarkıda destek olmuştu. Şimdi de 'Sormaz mıyım' isimli parçaya beraber düet yapacağız" diye konuştu.Alişan, gazetecilerin, "Serdar Ortaç'a görücü usulü bir hanımefendi bulacaktınız. Bir gelişme var mı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Serdar Abi, en son bizim programa geldiğinde onu böyle bir şeye ikna ettik. Ona yemekler yaptık. Bir nebze de olsa onu mutlu ettik. Güldürmeyi başardık. Evliliğe sıcak bakmıyor. Ama hayırlı bir kısmet çıkarsa düşünüyoruz."Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde sahne alacak olan Alişan, Sivrihisar'a gelirken şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada bir paylaşım yapan sanatçı, şunları söyledi: "Konsere giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik. İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesine göre bugün apandis ameliyatı olmam gerekiyor. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı ama acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz, ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim."