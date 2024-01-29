‘3 kat varis çorabı giyip sahneye çıkıyorlar

Popçu İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa'da konser verdi. Gazetecilerle konuşan Derici, "Selülitlerimiz belli olmasın diye varis çorabımızı giydik. Bunlar sıkı tutuyor. 2-3 tane üst üste giyenler var ama isim vermeyeceğim tabii. Şaka bir yana bu dönem kendime daha çok özeniyorum" dedi. Derici, sevgilisi Gökhan Fırat'la çıktıkları tatil hakkında ise "İki gün kaçtık. Gökhan'ın vizesi Fransa'dan çıktı. Başka yerlere gitmeye gerek kalmadan giriş yaptı. Önümüzdeki günlerde bol bol yurt dışına gideceğiz. Ama işle bağlıyoruz. Mesela Viyana konseri var, üç gün uzatıyoruz, gitmişken kalmak lazım, malum biletler artık yakıyor" diye konuştu. Derici, "Gökhan Fırat'a olan aşkınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna ise "Güzel güzel yaşıyoruz. Seviyorum" yanıtını verdi.