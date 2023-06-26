3 milyar dolarlık miras davasında şok iddia: Nurten Tatlıcı bilirkişiyi etkiledi lehine rapor hazırlattı

İşadamı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 2009 yılında vefat etmesinin ardından 3 milyar dolarlık miras davası görülmeye başlanmıştı. Yaklaşık 3 yıldır devam eden davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Davada Mehmet Salih Tatlıcı'nın ilk eşinden olan çocuklarıyla karşı taraf olan işadamının ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı, yargıya müdahale etti. Bunun üzerine mahkeme,Tatlıcı'dan kalan tüm taşınmazların değer tespiti için bilirkişi olarak mahkemece görevlendirilen gayrimenkul değerleme uzmanı Mehmet Taş'ın ve sahibi olduğu şirketin lisansı, 'görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediği' gerekçesiyle iptal edildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya gelen HTS kayıtları gerçeği açığa çıkardı. Kayıtlara göre Nurten ve Uğur Tatlıcı'nın avukatı Mehmet Fatih Bilgütay'ın söz konusu bilirkişi ile defalarca görüştüğü anlaşıldı. Yaşananlar üzerine Nurten Hanım ve avukatları, konuyla ilgili yaptıkları şikayet başvurusunda miras davasının taraflarından Mehmet Bey'i, bilirkişiyi etkilemeye çalışmakla suçladı. Ancak Tatlıcı'nın dikkati sır perdesini araladı. Sunulan dilekçelerde Nurten Tatlıcı'nın bir taraftan bilirkişi ile defalarca görüşerek kendisi ve oğlu Uğur Tatlıcı lehine rapor düzenlenmesini sağlarken, diğer taraftan bu rapor sanki Mehmet Bey'in menfaatineymiş gibi hedef saptırdığı ileri sürüldü.Mehmet Tatlıcı'yı yargıyı etkilemekle itham eden Nurten Hanım'ın aslında yargıyı etkilemek için bilirkişiye kendi lehlerine rapor düzenlettiği tespit edildi. Nurten Tatlıcı hakkında ayrı bir şikayet dilekçesi hazırlayan Mehmet Tatlıcı'nın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na koştu. Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede bilirkişi Mehmet Taş'ın, Uğur Tatlıcı ve Nurten Tatlıcı'ya ait taşınmazların değerini düşük gösterdiği ve söz konusu isimler lehine mahkemeyi etkilemeye çalıştığı yer aldı. Mehmet Taş'ın görevini kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediğinin altı çizildiği iddianamede, Nurten Tatlıcı ve 3 ayrı şirket şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şüphelilerin 'yargı görevini yapanı etkileme' suçundan ayrı ayrı 4 yıla kadar hapisleri talep edildi.KONUYLA ilgili inceleme yapan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, bilirkişi Mehmet Taş'ın ve sahibi olduğu Gayrimenkul Değerleme Şirketi'nin lisansını 'görevi kötüye kullanarak gerçeğe aykırı rapor düzenlediği' ve üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği gerekçesiyle iptal etti. Nurten Tatlıcı hakkında 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'yargı görevini yapanı etkileme' iddiasıyla açılan ceza davası ise devam ediyor