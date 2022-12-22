50 yıllık tiyatrosunun deposu yanan Ali Poyrazoğlu GÜNAYDIN’a konuştu: Dostların desteği moral oldu enseyi karartmak yok!

Ünlü sanatçı, yaşanan üzücü olay sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Benim özelimde ama tüm sanat dünyasını yakından ilgilendiren bu hadiseye herkes çok duyarlı yaklaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bizzat aradı, 'Ne istersen, ne gerekiyorsa yapalım, sorumluluğumuzun bilincindeyiz' diyerek destek oldu. Sanat dünyasından pek çok dostumla konuştum, hepsi desteğe hazır. 'Kobay' adlı oyunumu sahneye koyacaktım, dekorları yandı, Barış Dinçel 'Aynısını yapıp teslim edeceğim' dedi. Türkiye'nin dört bir yanından destek mesajları alıyorum. Bunlar üzüntümü hafifletiyor, moral veriyor. Arayan soran herkese teşekkür ederim."

