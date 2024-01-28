710 bin lira hesap olur mu? Dost kazığı

Ticarete atılan Murat Dalkılıç, İstanbul Suadiye'de bir gece kulübü açtı. Canlı müzik performanslarının sergilendiği mekanda bazı geceler Dalkılıç'ın kendisi de sahne alıyor. Ancak mekana giden dostları, gelen astronomik hesaplardan şikayetçi. İddialara göre kulübün açılış gecesinden Dalkılıç'ın dostları dargın ayrıldı.İstanbul gecelerinde konuşulanlara göre Dalkılıç, yakın dostlarını arayarak açılış gecesine davet etti. Onu kırmak istemeyen yakınları da mekana gitti. Ancak 11 kişilik bir gruba 710 bin lira, 4 kişilik başka bir gruba ise 140 bin lira hesap geldi. Hesaplara itiraz eden müşterilerin ünlü popçuya çok kızgın oldukları söyleniyor.