‘A sınıfı bir film yaptık’

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yönetmenliğini Bora Onur'un yaptığı, 16 Şubat'ta seyirciyle buluşacak komedi filmi 'C Takımı'nın basın toplantısı önceki gün Levent'te bir mekanda gerçekleşti. Toplantıya Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Barış Başar, Hakan Bulut, Emir Sefa Yıldırım, Billur Yılmaz ve filmde konuk oyuncu olarak yer alan Cansu Canan Özgen katıldı. Filmin yönetmeni Bora Onur, "Biz C Takımı diye bir film çektik ama gerçekten A sınıfı bir film oldu. Temposu hiç bitmeyen, aksiyonu ve kahkahası olan bir yapım." Filmde 'Murat 131' karakterini oynayan Toygan Avanoğlu, "Ben çok mutluyum, değerli oyuncu arkadaşlarımla güzel bir iş yaptık. Sette çok eğlendik, izleyenlerin de eğleneceğini ümit ediyoruz. Çok da her şeyi anlatmayalım, izleyerek görsünler" diye konuştu. Murat Akkoyunlu ise "Dört haftalık bir periyotta çektik, yakında vizyona girecek, heyecanlıyız. Süslü İbo karakterini oynuyorum" dedi.