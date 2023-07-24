ABD’de sinemalara can geldi

Margot Robie'nin başrol oynadığı 'Barbie' filmi, Amerika'da gösterime girdiği hafta sonu 155 milyon dolar hasılat elde ederek 2023'ün en iyi açılış yapan filmi oldu. Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' adlı yapımı da açılış haftasında 80,5 milyon dolar gelir elde ederek beklentileri aştı. Yapımın Oscar ödüllerine de aday olması bekleniyor. ABD merkezli Voice of America'nın haberine göre; iki filmin açılış haftasındaki bu başarısı yaz sezonunda hayal kırıklığı yaşayan sinema salonları tarafından heyecanla karşılandı. Bu yaz geçen yıla göre vizyona daha fazla film girmesine rağmen bilet satışları 2022'in aynı dönemine göre gerisinde kalmıştı.